В Одни Ворота: Ждём минское "Динамо" в плей-офф!
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) назвала дату проведения финального боя в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между Майрисом Бриедисом и кубинцем Юньером Дортикосом.
- Бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе: 17 октября Василий Ломаченко подерётся с Теофимо Лопесом.
- НБА: "Лос-Анджелес Лейкерс" в финале Западной конференции не были уже 10 лет, но когда в команду пришёл ЛеБрон Джеймс, стало понятно, что это лишь вопрос времени.
- Минское "Динамо" тренера Крэйга Вудкрофта провело четыре игры в этом сезоне с разницей шайб 16:16. Команда очень хороша, а по сравнению с последними двумя-тремя сезонами просто небо-земля. Ждём такое "Динамо" в плей-офф.
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