Ср, 16.09.2020
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Алексей Навальный, российский политик

Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Латвии

Александр Лукашенко

ФОТО: Alexander Astafyev/Alexander Astafyev/POOL/TASS

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Латвии и лишил его дипломатического ранга, сообщает "Белта".

Решение обосновано "ненадлежащим исполнением должностных обязанностей".

Тем же самым распоряжением дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла были лишены нынешний член Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко и бывший посол в Словакии Игорь Лещеня.

Как свидетельствует информация на сайте посольства Беларуси в Латвии, Маркович родился в 1955 году. Он владеет немецким и чешским языками и ранее работал в посольстве Беларуси в Чехии, а также с 1998 по 2002 год занимал должность генерального консула Беларуси в Даугавпилсе.

Согласно имеющейся в распоряжении МИД Латвии информации, в Беларуси с 10 по 13 августа необоснованно были задержаны двое граждан Латвии, против которых применялось физическое и психологическое насилие.

МИД попросил власти Беларуси провести полноценное расследование инцидента, призвать виновных к ответственности и проинформировать о результатах расследования.

Напомним, посол Беларуси был вызван на разговор в МИД Латвии, его просили объяснить высказывания президента Лукашенко о том, что протестами управляют якобы из стран Балтии.

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