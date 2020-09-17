Полиция Латвии начала использовать дроны. Это уже принесло результаты

В прошлом году Госконтроль вынес полиции выговор за неиспользование приобретенного за 5000 евро беспилотного аппарата. Причиной тому стало то, что постановлениями Кабинета Министров подобным аппаратам не позволяется летать над дорогами.

К 15 сентября этого года в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погиб 91 человек, 3025 получили травмы. В прошлом году за этот же период в авариях погибло 90 человек, травмы получили 3361.

Крапсис пришел к выводу, что, по-видимому, делается недостаточно для того, чтобы участники дорожного движения соблюдали правила. Он отметил, что, к примеру, 100 стационарных и 14 мобильных фоторадаров недостаточно, и что необходимо развивать технологии для контроля дорожного движения.

По словам Крапсиса, недавно полиция получила разрешение на использование беспилотника, и это уже дало результаты.

"Теперь разрешение получено, и

автомобилистам стоит учесть, что нарушения теперь можно зафиксировать и с воздуха", - отметил Крапсис.

Крапсис также признал, что для уменьшения количества несчастных случаев необходимо увеличить количество сотрудников полиции, так как нарушения происходят тогда, когда люди их не видят.

Напомним, с 16 сентября до конца недели в странах-членах ЕС проходит организованная европейской сетью дорожной полиции (Roadpol) акция "Дни безопасности Roadpol", во время которой полиция усилила контроль за безопасностью дорожного движения.