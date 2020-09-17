Видео ⟩ Как разрезать большое количество томатов черри пополам за несколько секунд

Сбор урожая еще в самом разгаре. Если вы решили, что хотите приготовить что-то из томатов черри, а рецепт подразумевает, что их нужно разрезать на половинки, облегчите себе работу и сэкономьте время этим способом!
Что нужно
Будут необходимы 2 тарелки или крышки (желательно, чтобы у них были выпуклые края, чтобы томаты не "скатились"), томаты и острый нож.
Что делать
Выложите томаты на одну тарелку, сверху накройте второй. Немного надавите, чтобы томаты зафиксировались на месте, но не увлекайтесь, а то можете раздавить! Затем просто режьте ножом по середине и готово!
Нагляднее в этом видео:
@feelgoodfoodie
How to halve a bunch of cherry tomatoes in seconds - perfect for salads ##kitchentips ##learnfromme ##howtos ##cookinghacks♬ original sound - feelgoodfoodie
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