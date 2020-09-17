Чт, 17.09.2020
Я понял, что свой русский язык надо пробовать доносить в России. Попытаться с нуля там. Приехал с одним чемоданом в Москву. У меня в принципе там был один знакомый всего. Это был Баста. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Видео ⟩ Как разрезать большое количество томатов черри пополам за несколько секунд

ФОТО: Depositphotos

Сбор урожая еще в самом разгаре. Если вы решили, что хотите приготовить что-то из томатов черри, а рецепт подразумевает, что их нужно разрезать на половинки, облегчите себе работу и сэкономьте время этим способом!

Что нужно

Будут необходимы 2 тарелки или крышки (желательно, чтобы у них были выпуклые края, чтобы томаты не "скатились"), томаты и острый нож. 

Что делать

Выложите томаты на одну тарелку, сверху накройте второй. Немного надавите, чтобы томаты зафиксировались на месте, но не увлекайтесь, а то можете раздавить! Затем просто режьте ножом по середине и готово!

Нагляднее в этом видео:

@feelgoodfoodie

How to halve a bunch of cherry tomatoes in seconds - perfect for salads ##kitchentips ##learnfromme ##howtos ##cookinghacks

♬ original sound - feelgoodfoodie

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