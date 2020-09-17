Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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"Что вышло, то вышло": Михаил Ефремов пишет из СИЗО

Михаил Ефремов

ФОТО: https://www.instagram.com/globalmsk.ru/

Вот уже вторую неделю российский актер Михаил Ефремов находится в московском СИЗО "Водник". Известно, что артист написал письмо одной из своих поклонниц. Также издание "Комсомольская правда" рассказывает о режиме в следственном изоляторе. 

В СИЗО соблюдается строгий режим. Встают арестованные в 6 утра, а ложатся в 22:00. Какой-либо труд там не назначен, а развлечений мало. Есть телевизор с ограниченным количеством каналов и спортзал. Заключенным разрешено получать письма. 

Ефремову приходит огромное количество писем. Правозащитники говорят, что за несколько дней Михаил Олегович получил около 100 посланий. Некоторым он даже ответил. 

К журналистам "Комсомольской правды" попал его ответ одной из поклонниц. Ефремов написал, что у него все нормально, и поблагодарил женщину за поддержку. Ему помогают юмор и самоирония. На сокамерников и начальство СИЗО он не жалуется. 

"Все проходит, и это пройдет", - философски подытоживает Ефремов.

Еще одно его письмо опубликовано в Telegram-канале RT.

"Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (когда произошла авария) я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста - пить надо меньше", - цитирует актера РБК.

Напомним, что у Ефремова теперь новый адвокат - Роман Филиппов (журналисты выяснили, что он - многократный чемпион России, Европы и мира по армрестлингу). Теперь юрист готовится к апелляции. Родные и близкие артиста надеются, что адвокату удастся уменьшить срок его заключения. Дата пересмотра дела еще не назначена.

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