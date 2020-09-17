Шторм на Балтике усиливается: зафиксированы порывы ветра до 35 метров в секунду

Ночью на островах у западного побережья Финляндии - в Ботническом заливе - порывы ветра усилились до 35 м/с. Средняя скорость ветра местами достигала 29 м/с, что по шкале Бофорта уже является сильным штормом.

Утром на островах на северо-западе Эстонии ветер также достиг силы шторма - 21 м/с, порывами до 29 м/с.

Температура воздуха в Латвии опустилась до +8..+13 градусов тепла. Во многих местах идет кратковременный дождь, но иногда небо проясняется.

Иногда в Риге идут дожди, северный и северо-западный ветер в центре города порывами достигает 14 м/с, температура воздуха +12 градусов.