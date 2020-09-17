Шторм на Балтике усиливается: зафиксированы порывы ветра до 35 метров в секунду

Утром в четверг, 17 сентября, в Латвии усиливаются западные и северные ветры. К 8 утра самые сильные порывы ветра достигали 18 м/с в Рижском порту, 19 м/с в Лиепайском порту и 23 м/с в Вентспилсском порту, показывают станции метеорологических наблюдений.
Ночью на островах у западного побережья Финляндии - в Ботническом заливе - порывы ветра усилились до 35 м/с. Средняя скорость ветра местами достигала 29 м/с, что по шкале Бофорта уже является сильным штормом.
Утром на островах на северо-западе Эстонии ветер также достиг силы шторма - 21 м/с, порывами до 29 м/с.
Температура воздуха в Латвии опустилась до +8..+13 градусов тепла. Во многих местах идет кратковременный дождь, но иногда небо проясняется.
Иногда в Риге идут дожди, северный и северо-западный ветер в центре города порывами достигает 14 м/с, температура воздуха +12 градусов.
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