Из-за погодных условий в Юрмале приостановлен чемпионат Европы по пляжному волейболу

‼️Informējam, ka laika apstākļu ietekmē un drošības apsvērumu dēļ šodien, 17.09., CEV Eiropas čempionāta spēles tiek pārtrauktas līdz nākamajam paziņojumam plkst. 12‼️

Spēļu grafikam sekojiet līdzi: https://t.co/UufI36kojl

📣Par naudas atgriešanu, lūdzam, sazināties ar Bez Rindas pic.twitter.com/53oQCMd8pN — Jurmala.Beachvolley (@JurmalaVolley) September 17, 2020

Следующие сообщение от Латвийской федерации волейбола поступит в 12:00.

Ранее агентство LETA сообщало, что из-за сильного ветра может быть отменена часть матчей, запланированных на четверг. Календарь чемпионата Европы позволяет перенести некоторые матчи на другие дни.

В четверг, 17 сентября, матчи запланированы у шести мужских дуэтов и одного женского из Латвии.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.