Чт, 17.09.2020
Я не очень хотел работать в Black Star - это не был мой тип движения, но я сказал Дане [Соколовой], что помогу пару песен сделать в силу нашей дружбы и творческой любви, но не более. В итоге помог, начали работать, писать много песен, и все это срослось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Из-за погодных условий в Юрмале приостановлен чемпионат Европы по пляжному волейболу

ФОТО: Vadims Morozovs

Из-за неподходящих погодных условий и по соображениям безопасности в четверг были отменены матчи чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Следующие сообщение от Латвийской федерации волейбола поступит в 12:00.

Ранее агентство LETA сообщало, что из-за сильного ветра может быть отменена часть матчей, запланированных на четверг. Календарь чемпионата Европы позволяет перенести некоторые матчи на другие дни.

В четверг, 17 сентября, матчи запланированы у шести мужских дуэтов и одного женского из Латвии.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.

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