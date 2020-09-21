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В наши дни в семьях нередко приходится говорить об одном кормильце, который заботится о семейном бюджете в одиночку. Хорошо не зависеть от доходов одного члена семьи, но в то же время часто это означает, что вклад каждого имеет значение. Поэтому важно застраховаться, чтобы в случае, если кто-либо из зарабатывающих временно или полностью утратит трудоспособность, семья не попадет сложную финансовую ситуацию.

Влияние на семейный бюджет могут оказать различные незапланированные неприятные события: как не позволяющие работать лишь некоторое время, так и имеющие более тяжкие последствия. Один из первых вопросов, который стоит задать себе, задумываясь о том, готова ли ваша семья к таким случаям: «Будет ли у вашего ребенка достаточно средств для начала самостоятельной жизни, если он лишится вашей финансовой поддержки?» Особенно трудно найти ответ, если в семье растут маленькие дети, которым до самостоятельной жизни еще далеко. В таком случае стоит рассмотреть еще один вопрос: «За какое время ваш спутник жизни сможет приспособиться к новой ситуации?»

Несмотря на то, что жизненные обстоятельства у всех разные, наши эксперты подсчитали, что для того чтобы приспособиться к внезапному изменению ситуации, не испытывая существенных финансовых затруднений, необходима замена утраченных доходов на протяжении от 1 до 3 лет. Но как понять, какая именно сумма потребуется? При расчете этой суммы рекомендуется учитывать не только количество членов семьи, но и кредитные обязательства, привычки и образ жизни. При выполнении расчетов, Вам может показаться, что сумма довольно велика и копить ее придется долго.

Подушка безопасности, независимая от накоплений

Поскольку создание накоплений требует времени и не всегда удается отложить столько, сколько хотелось бы, стоит оценить и другие возможности, которые могут помочь финансово защитить свою семью от непредвиденных ситуаций. Например, приобретая полис страхования жизни SEB, можно выбрать страховую сумму, равноценную доходу за один год или несколько лет.

Возможно, не менее важным, чем ощущение финансовой безопасности, является страхование жизни с его способностью подарить душевное спокойствие и уверенность, что с семейными финансами все будет в порядке, даже если вы сами не сможете быть рядом.

С помощью страхования также можно позаботиться о финансовой безопасности в ситуациях, когда нет возможности получать доходы в связи с болезнью или травмой. Например, страхование от критических заболеваний или тяжелых травм может пригодиться во время реабилитации, позволяя направить силы на выздоровление, а не на заботы о доходах.