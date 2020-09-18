Пт, 18.09.2020
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Моника Стефановска - самая красивая спортсменка Македонии, которая перестала считать свои медали
Instagram недели

Моника Стефановска

ФОТО: instagram.com/monicemoni

Монике Стефановской 28 лет, 22 из которых она посвятила карате. Помимо любви к спорту девушка является дипломированным экономистом, магистром спортивного менеджмента и одной из самых красивых спортсменок Македонии.
 

Ещё будучи школьницей Моника была разносторонне развитой и совмещала учёбу со спортом. Девушка занимала первые места в государственных олимпиадах по математике.

Интересно, что в карате девушка оказалась абсолютно случайно. Моника вместе с сестрой Наташей занималась танцами и увидела, что после их занятий в том же зале начинаются тренировки по карате. Прибежав домой, девушки с энтузиазмом сказали родителям, что хотят начать заниматься карате.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Моя мама сначала думала, что этот вид спорта слишком суров для девочек, но со временем она заметила положительные моменты, которые имеют особое значение для правильного роста и развития детей", - приводит слова Моники crnobelo.com.

С тех пор прошло 22 года, и, несмотря на параллельное увлечение другим видом спорта, гимнастикой, Моника осталась верной карате.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В течение сезона Монике приходится много летать и принимать участие в большом количестве турниров. Путешествия девушка рассматривает как дополнительную мотивацию для ещё более тяжёлых тренировок.

Сестра Моники тоже считается одной из лучших македонских каратисток. Кроме того, она является частым спарринг-партнёром Моники. "Мы тренируемся и мотивируем друг друга каждый день, и я могу сказать, что она - моё самое большое вдохновение и поддержка".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Одной из спортсменок, которая вдохновляет Монику, македонская каратистка называет Маргариту Мамун - олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике из России.

Пока Стефановска не может похвастаться такими же высокими результатами как Мамун, но и македонской спортсменке есть чем гордиться - пятое место на чемпионате мира в Роттердаме и Зальцбурге, седьмое место на чемпионате Европы среди взрослых, пятое место на чемпионате Европы среди юниоров.

"В начале своей карьеры я была очень взволнована каждой новой медалью, но с годами медалей на внутренних и международных турнирах становилось всё больше, поэтому я перестала их считать. Мечта каждого спортсмена - выиграть олимпийскую медаль, поэтому с точки зрения спорта осуществление этой мечты - цель моей жизни", - говорит Моника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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