Моника Стефановска - самая красивая спортсменка Македонии, которая перестала считать свои медали

Ещё будучи школьницей Моника была разносторонне развитой и совмещала учёбу со спортом. Девушка занимала первые места в государственных олимпиадах по математике.

Интересно, что в карате девушка оказалась абсолютно случайно. Моника вместе с сестрой Наташей занималась танцами и увидела, что после их занятий в том же зале начинаются тренировки по карате. Прибежав домой, девушки с энтузиазмом сказали родителям, что хотят начать заниматься карате.

"Моя мама сначала думала, что этот вид спорта слишком суров для девочек, но со временем она заметила положительные моменты, которые имеют особое значение для правильного роста и развития детей", - приводит слова Моники crnobelo.com.

С тех пор прошло 22 года, и, несмотря на параллельное увлечение другим видом спорта, гимнастикой, Моника осталась верной карате.

В течение сезона Монике приходится много летать и принимать участие в большом количестве турниров. Путешествия девушка рассматривает как дополнительную мотивацию для ещё более тяжёлых тренировок.

Сестра Моники тоже считается одной из лучших македонских каратисток. Кроме того, она является частым спарринг-партнёром Моники. "Мы тренируемся и мотивируем друг друга каждый день, и я могу сказать, что она - моё самое большое вдохновение и поддержка".

Одной из спортсменок, которая вдохновляет Монику, македонская каратистка называет Маргариту Мамун - олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике из России.

Пока Стефановска не может похвастаться такими же высокими результатами как Мамун, но и македонской спортсменке есть чем гордиться - пятое место на чемпионате мира в Роттердаме и Зальцбурге, седьмое место на чемпионате Европы среди взрослых, пятое место на чемпионате Европы среди юниоров.

"В начале своей карьеры я была очень взволнована каждой новой медалью, но с годами медалей на внутренних и международных турнирах становилось всё больше, поэтому я перестала их считать. Мечта каждого спортсмена - выиграть олимпийскую медаль, поэтому с точки зрения спорта осуществление этой мечты - цель моей жизни", - говорит Моника.