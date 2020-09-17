Следующий матч рижского "Динамо" отменён из-за Covid-19

Помимо матча "Барыса" и "Динамо" отменены ещё пять игр с участием казахстанской команды, которые должны были состояться 20 сентября с "Северсталью", 22 сентября с "Металлургом", 27 сентября с "Куньлунем", 29 сентября с "Витязем" и 1 октября с "Сочи".

Причина - первично положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, выявленные у двенадцати членов команды и тренерского штаба. Команда должна пройти двухнедельный карантин.

Напомним, один матч с участием рижского "Динамо" уже был перенесён по причине Covid-19. Тогда положительные результаты тестов были обнаружены у хоккеистов "Нефтехимика", которые на прошлой неделе прибыли на матч в столицу Латвии.

Кроме того, на двухнедельном карантине в данный момент находится финский клуб "Йокерит".