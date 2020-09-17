LTV7: На смену анкет для въезжающих в Латвию придет Covidpass.lv

Кто? Откуда приехал? Где будешь проводить дни самоизоляции? Это основные вопросы анкеты, которую должны заполнить все въезжающие в Латвию пассажиры автобусов, самолетов и паромов. Обязанность перевозчика - эту анкету людям сначала предоставить, а потом собрать и передать пограничникам.

"Гора из бумаг выходит довольно большой. Учитывая, что пассажиров в самолёте может быть 145. Столько же выходит и анкет. Конечно, у пассажиров есть вопросы, зачем анкеты нужно заполнять, зачем они нужны. И наш персонал инструктирован, что всё это нужно объяснить", - рассказывает LTV7 представитель латвийского авиаперевозчика airBaltic Гатис Станга.

Потом эти анкеты стюарды приносят в офис компании. Оттуда данные попадают к пограничной службе, а затем - к полиции, которая занимается проверками соблюдения режима самоизоляции. В том числе - приезжая к месту жительства человека.

По словам начальника Главного управления порядка Госполиции Нормунда Крапсиса, сейчас многие вещи основываются на честности людей: "К сожалению, не все честны, и не все указывают информацию о своем действительном месте расположения. И сейчас из почти пяти с половиной тысяч человек, есть процент людей, которые указали ложную информацию".

Новая система - электронная - проблему неверно указанного адреса не решит. Разработчики говорят, что из-за сжатых сроков разработки предусмотреть автоматическое предложение пользователю только существующих адресов не удастся. Зато новая система решит другой вопрос.

Сейчас по возвращению или въезде в Латвию, заполнять анкету должны не все. А те, кто путешествовал на автобусе, самолете, поезде или пароме. Те же, кто выбрал личное авто для приезда из-за границы, никаких анкет заполнять не должны. А это значит, что и отследить их невозможно.

В электронном виде анкеты будут заполнять все без исключения. И вместе с введением новой электронной системы контроля въезжающих в страну, полиция и пограничная служба надеется получить новые полномочия - останавливать водителей на дорогах и проверять их регистрацию в системе. Найти её уже совсем скоро можно будет на портале COVIDpass.lv.

"Мы решили, что заполнение анкеты электронно будет возможно не ранее чем за сутки до въезда в Латвию. Но человек, может заполнить анкету и по прилёту, находясь в аэропорту "Рига". Ничего страшного не случится", - рассказывает один из разработчиков системы и представитель Информационного центра МВД Янис Дрейманис.

Анкету электронно надо заполнить до пересечения латвийской границы. После её заполнения на портале COVIDpass.lv, пользователю придёт подтверждение о том, что информация получена. Это подтверждение, в случае проверки, человек должен будет предъявить полиции. Незаполненная анкета может грозить штрафом, который будет схож со штрафами за несоблюдения режима самоизоляции…

Ввести новую систему, которую надеются закончить к концу месяца, и привести в порядок необходимые законы, специалисты надеются к середине октября.

Видео: Сюжет LTV7 о введении Covidpass.lv