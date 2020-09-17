LTV7: На смену анкетам для въезжающих в Латвию придет Covidpass.lv

В октябре заработает электронная система регистрации въезжающих в Латвию. Ее название - Covidpass.lv. Анкету при въезде будут заполнять все, а не только пассажиры международного транспорта, как сейчас. Об этом сообщила программа "Сегодня вечером" на LTV7.
Кто? Откуда приехал? Где будешь проводить дни самоизоляции? Это основные вопросы анкеты, которую должны заполнить все въезжающие в Латвию пассажиры автобусов, самолетов и паромов. Обязанность перевозчика - эту анкету людям сначала предоставить, а потом собрать и передать пограничникам.
"Гора из бумаг выходит довольно большой. Учитывая, что пассажиров в самолете может быть 145. Столько же выходит и анкет. Конечно, у пассажиров есть вопросы - зачем анкеты нужно заполнять, зачем они нужны. И наш персонал инструктирован, что все это нужно объяснить", - рассказывает LTV7 представитель латвийского авиаперевозчика airBaltic Гатис Станга.
Потом эти анкеты стюарды приносят в офис компании. Оттуда данные попадают к пограничной службе, а затем - к полиции, которая занимается проверками соблюдения режима самоизоляции. В том числе приезжая к месту жительства человека.
По словам начальника Главного управления порядка Госполиции Нормунда Крапсиса, сейчас многие вещи основываются на честности людей: "К сожалению, не все честны, и не все указывают информацию о своем действительном месте расположения. И сейчас из почти пяти с половиной тысяч человек есть процент людей, которые указали ложную информацию".
Новая система - электронная - проблему неверно указанного адреса не решит. Разработчики говорят, что из-за сжатых сроков разработки предусмотреть автоматическое предложение пользователю только существующих адресов не удастся. Зато новая система решит другой вопрос.
Сейчас по возвращении или при въезде в Латвию заполнять анкету должны не все. А те, кто путешествовал на автобусе, самолете, поезде или пароме. Те же, кто выбрал личное авто для приезда из-за границы, никаких анкет заполнять не должны. А это значит, что и отследить их невозможно.
В электронном виде анкеты будут заполнять все без исключения. И вместе с введением новой электронной системы контроля въезжающих в страну полиция и пограничная служба надеются получить новые полномочия - останавливать водителей на дорогах и проверять их регистрацию в системе. Найти ее уже совсем скоро можно будет на портале Covidpass.lv.
"Мы решили, что заполнение анкеты электронно будет возможно не ранее чем за сутки до въезда в Латвию. Но человек может заполнить анкету и по прилету, находясь в аэропорту "Рига". Ничего страшного не случится", - рассказывает один из разработчиков системы и представитель Информационного центра МВД Янис Дрейманис.
Анкету электронно надо заполнить до пересечения латвийской границы. После ее заполнения на портале Covidpass.lv пользователю придет подтверждение о том, что информация получена. Это подтверждение в случае проверки человек должен будет предъявить полиции. Незаполненная анкета может грозить штрафом, который будет схож со штрафами за несоблюдение режима самоизоляции…
Ввести новую систему, которую надеются закончить к концу месяца, и привести в порядок необходимые законы специалисты планирут к середине октября.
Видео: Сюжет LTV7 о введении Covidpass.lv
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