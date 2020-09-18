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С сегодняшнего дня, 18 сентября, в странах Балтии поступит в продажу складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 5G с широким набором опций. Смартфон уже давно не является просто средством создания и отправки сообщений, он используется как карманный ноутбук. В новом складном смартфоне Samsung есть два экрана, которые позволяют использовать его беспрецедентно, подобно тому, как раньше использовался планшетный компьютер.

Совершенно новый способ использования смартфона

Хотя Galaxy Z Fold2 5G в сложенном виде похож на наш традиционный смартфон с точки зрения функциональности и дизайна, при его открытии появляются новые, беспрецедентные функции. Когда телефон открыт, его экран достигает размера планшета — одновременно на 7,6-дюймовом экране можно открыть до трех приложений рядом.

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Режим Flex позволяет складывать смартфон под любым углом, даже таким образом, чтобы не держать его в руке. Когда устройство складывается как ноутбук, большой экран автоматически делится на две части для удобства работы на нескольких платформах. Например, Вы можете легко перенести фотографию из галереи и скопировать текст из документа Word в переписку на электронной почте. В Microsoft PowerPoint Вы можете создавать презентации, сохранять их и мгновенно отправлять коллегам.

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Выполняет несколько задач одновременно

Функция мультиактивного окна (Multi-Active Window) упрощает просмотр и управление содержимым на экранах, а также открытие нескольких документов из одного приложения. Например, когда Вы открываете Gmail, список получателей увидете слева на открытом телефоне, а текст сообщения справа. В приложении YouTube Вы можете смотреть видео на одной стороне экрана и выбирать следующее на другой, как на ноутбуке. Вы также можете изменить расположение приложений на экранах по мере необходимости.

5G уже встроен в смартфон

Смартфон оснащен новейшей системой мобильной связи Qualcomm FastConnect 6900, разработанной для улучшения производительности Wi-Fi и Bluetooth и обеспечения быстрого подключения к сети 5G. Для того, чтобы использовать новый смартфон функционально и быстро, ему также необходим мощный аккумулятор — флагман Samsung оснащен двойной батареей, объединяющей мощность двух обычных аккумуляторов в одном источнике питания емкостью 4500 mAh, так что Вы можете использовать телефон весь день без подзарядки.

ФОТО: Publicitātes foto

Доступность

Смартфоны Galaxy Z Fold2 5G в странах Балтии доступны в мистическом черном цвете и мистической бронзе в магазинах ведущих операторов мобильной связи Латвии, крупных магазинах электротехники, торговых центрах, а также в Интернете на сайте samsung.lv.