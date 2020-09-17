Сейм хочет запретить использовать георгиевские ленточки на публичных мероприятиях

Поправки к законам подали депутаты национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

По мнению депутата "Согласия" Бориса Цилевича, главный недостаток законопроектов в том, что "мы не знаем, что запрещаем", так как юридического определения георгиевской ленточки не существует.

"Мне противны эти ленточки", - заявила депутат Линда Лиепиня, добавив, что законопроект не запрещает их совсем и поэтому является "бутафорией".

Председатель ответственной за законопроект комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш сообщил, что в комиссии обсуждался вопрос об определении георгиевской ленточки, и ко второму чтению закона это определение будет доработано.

Парламентарий Янис Домбрава назвал ленточку "символом империализма", который использовался в том числе в 2014 году на Украине.

Внефракционный депутат Алдис Гобземс раскритиковал политиков коалиции за то, что их патриотизм проявляется только в подобных вопросах, но не помогает населению в улучшении условий жизни. Он напомнил, что орден Св. Георгия, который носился с черно-оранжевой лентой, имели Оскар Калпакс, Фридрих Бриедис и другие латышские военачальники.

По мнению депутата "Согласия" Регины Лочмеле-Луневой, сегодняшний спор между депутатами свидетельствует о незнании ими истории. "Терминология, которую вы используете, не соответствует действительности. То, что вы хотите запретить, это не георгиевская лента, а гвардейская лента", - сказала она.