Латвия тестирует возможность использовать приложение "Останови Covid" в других странах

Идет поиск решения, которое позволит приложениям, разработанным в разных странах, обмениваться информацией между собой. Это позволить еще быстрее пресекать цепочки заражений.

Вместе с Латвией в тестировании участвуют Чехия, Дания, Германия, Ирландия и Италия.

"В условиях, когда люди вернулись к привычному повседневному ритму, ездят за границу и посещают публичные мероприятия, расширение функциональности приложения "Останови Covid" и его интеграция в международную сеть совмещенных приложений является логичным и необходимым шагом", - сказала Лидере.

Это позволит обеспечить, например, что пользователь приложения, приехав в Германию, получит предупреждение в случае контакта с жителем Германии, зараженным Covid-19. Пользователи, перемещаясь по Европе, больше не должны будут скачивать приложения в каждой стране, потому что функции оповещения и предупреждения будет выполнять одно и то же приложение. Планируется, что это решение начнет функционировать в октябре.

В Латвии бесплатное и добровольное приложение "Останови Covid" работает с 29 мая.