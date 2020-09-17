В России жестоко убили и расчленили двух девочек 8 и 13 лет. Полиция подозревает их отчима

В ночь на 15 сентября в России, в городе Рыбинск Ярославской области убили двух девочек: 8-летнюю Елену и 13-летнюю Яну. Полиция объявила в розыск Отчима девочек. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники.
Погибших нашла их 40-летняя мать Валентина, когда вернулась с работы.
На месте преступления нашли ножи и топоры, которые использовали при убийстве. По данным telegram-канала Life Shot, девочек расчленили.
Следователи сообщили, что изнасилованы обе девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и изнасиловании.
В убийстве подозревается Молчанов Виталий Алексеевич, мужчина, с которым жила мать девочек. Он объявлен в розыск.
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