Сын Лукашенко тайно уехал учиться в Москву. Гимназия эту информацию опровергла

Младший сын Александра Лукашенко, 16-летний Николай Лукашенко, будет учиться в Москве, предположительно, в гимназии при МГУ, сообщает Медуза со ссылкой на источник.
Как сообщает "Медуза" о планах сына Лукашенко рассказал ученый, бывший глава академии наук Беларуси Александр Войтович.
В секретариате гимназии при МГУ эту информацию опровергли как сообщает РИА "Новости".
В конце августа стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. О том, что младший сын Лукашенко будет учиться в Москве, 1 сентября сообщил актер Станислав Садальский, сославшийся на неназванный источник.
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