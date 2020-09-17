Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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Сын Лукашенко тайно уехал учиться в Москву. Гимназия эту информацию опровергла

Николай Лукашенко

ФОТО: Scanpix/AP

Младший сын Александра Лукашенко, 16-летний Николай Лукашенко, будет учиться в Москве, предположительно, в гимназии при МГУ, сообщает Медуза со ссылкой на источник.

Как сообщает "Медуза" о планах сына Лукашенко рассказал ученый, бывший глава академии наук Беларуси Александр Войтович.

В секретариате гимназии при МГУ эту информацию опровергли как сообщает РИА "Новости".

В конце августа стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. О том, что младший сын Лукашенко будет учиться в Москве, 1 сентября сообщил актер Станислав Садальский, сославшийся на неназванный источник.

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