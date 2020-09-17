Сын Лукашенко тайно уехал учиться в Москву. Гимназия эту информацию опровергла

В секретариате гимназии при МГУ эту информацию опровергли как сообщает РИА "Новости".

В конце августа стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. О том, что младший сын Лукашенко будет учиться в Москве, 1 сентября сообщил актер Станислав Садальский, сославшийся на неназванный источник.