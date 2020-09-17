Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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Бывшая модель обвинила Дональда Трампа в сексуальном насилии

Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Бывшая модель Эми Доррис в интервью газете The Guardian рассказала о сексуальном насилии со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает "Медуза".

По словам Доррис, она встретилась с ним в 1997 году на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке и он начал ее обнимать.

"Я не могла вырваться из его объятий, - сказала Доррис в беседе с изданием. - Он просто засунул свой язык мне в глотку".

Рассказ Доррис подтвердили несколько человек, которым она рассказала об инциденте с Трампом сразу же после, пишет The Guardian.

Подробности предполагаемого инцидента, которые рассказывала им Доррис, соответствуют тому, что она сообщила в интервью, уточняет газета.

Адвокаты Трампа отрицают обвинения в его адрес. По их словам, Доррис никогда не обращалась в полицию с подобными заявлениями и не заявляла о них с Трамп.

Как полагают адвокаты, обвинения могут быть политически мотивированы, так как выборы президента США пройдут в ноябре),

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