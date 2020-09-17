Бывшая модель обвинила Дональда Трампа в сексуальном насилии

По словам Доррис, она встретилась с ним в 1997 году на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке и он начал ее обнимать.

"Я не могла вырваться из его объятий, - сказала Доррис в беседе с изданием. - Он просто засунул свой язык мне в глотку".

Рассказ Доррис подтвердили несколько человек, которым она рассказала об инциденте с Трампом сразу же после, пишет The Guardian.

Подробности предполагаемого инцидента, которые рассказывала им Доррис, соответствуют тому, что она сообщила в интервью, уточняет газета.

Адвокаты Трампа отрицают обвинения в его адрес. По их словам, Доррис никогда не обращалась в полицию с подобными заявлениями и не заявляла о них с Трамп.

Как полагают адвокаты, обвинения могут быть политически мотивированы, так как выборы президента США пройдут в ноябре),