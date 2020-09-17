В этом выпуске:

Европарламент потребовал начать международное расследование отравления Алексея Навального.

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков, причастных к пыткам и избиениям.

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Европарламент призвал провести международное расследование отравления Навального

Европейский парламент призвал к проведению международного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального с участием ЕС, ООН, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совета Европы. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции.

Депутаты Европарламента также призвали Россию к сотрудничеству для обеспечения беспристрастного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Попытка убийства Навального, как говорится в резолюции, стала "частью систематических усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать его и другие критические голоса" в России, при этом дело Алексея Навального парламентарии рассматривают как одно из звеньев в цепочке политики Кремля, направленной на "репрессии внутри государства и агрессию вовне".

Европарламент предложил ЕС разработать новую стратегию отношений с Россией и составить в ближайшее время список новых ограничительных мер в отношении России и расширить уже существующие санкции, в том числе использовать санкционные механизмы против лиц, ставших объектом расследований Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным.

Отдельный пункт резолюции посвящен необходимости поддержать российское гражданское общество и независимые СМИ. В документе содержится призыв создавать для молодых граждан России условия для обучения в ЕС, в том числе путем создания "Российского университета за рубежом" в одной из стран Евросоюза.

Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, она необязательна к исполнению, но служит политическим ориентиром для институтов ЕС.

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