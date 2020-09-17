Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Латвия приняла первых граждан Беларуси, которые стали жертвами режима Лукашенко

Иллюстративное фото

ФОТО: SERGEI GAPON / AFP

При поддержке организации добровольцев Латвия приняла первых шесть человек, пострадавших от репрессий в Беларуси, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Эти люди получили серьезные травмы, и в Латвии им оказывают необходимую медицинскую помощь и поддержку после перенесенных страданий.

"Я каждый вечер хочу вернуться домой, чтобы участвовать в том, что там происходит. И я понимаю свою беспомощность, что здесь я ничего не могу сделать. Но - если я вернусь, меня арестуют. Что ж, я в ловушке", - говорит Виктор, репрессированный гражданин Беларуси, который признает, что если бы он не уехал из Беларуси, его бы посадили в тюрьму.

Аналогичная судьба постигла и Ивана, которого избили в изоляторе. Он получил сильное сотрясение мозга, у него перелом скулы, перелом ноги и разрыв барабанной перепонки. Иван благодарит волонтеров за возможность найти убежище в Латвии.

Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке

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