Латвия приняла первых граждан Беларуси, которые стали жертвами режима Лукашенко

"Я каждый вечер хочу вернуться домой, чтобы участвовать в том, что там происходит. И я понимаю свою беспомощность, что здесь я ничего не могу сделать. Но - если я вернусь, меня арестуют. Что ж, я в ловушке", - говорит Виктор, репрессированный гражданин Беларуси, который признает, что если бы он не уехал из Беларуси, его бы посадили в тюрьму.