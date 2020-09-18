ВИДЕО ⟩ Рекорд Сергея Бубки, который держался 26 лет, побил 20-летний швед

Дюплантис взял высоту 6,15 м. До этого рекорд принадлежал украинцу Сергею Бубке (6,14 метра), который он установил в 1994 году в Сестриере (Италия). 3

"Все постоянно говорили о мировом рекорде, можно сказать, что у меня постоянно был груз на плечах. Я понял, что должен установить этот рекорд, чтобы люди перестали меня о нём спрашивать. Когда я всё-таки побил рекорд, то больше чувствовал облегчение, чем радость", - приводит слова шведа Olympic Channel.

Не остался в стороне и Сергей Бубка, который в своём Twitter поздравил Дюплантиса, пожелав ему новых высот.

"Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд! Великолепный результат! Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди. Ещё я счастлив за лёгкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед", - написал Бубка.

Арман Дюплантис родился 10 ноября 1999 года в Швеции. Дюплантис также является рекордсменом мира в помещении. Его рекорд - 6,18 м.