Саманта Тина: техосмотр обходится мне в 14,5 евро за два года

"У моей машины литовские номера, так как я задекларировалась в Литве. Это облегчило различные формальности в связи с концертной жизнью у наших южных соседей", - сказала Саманта Тина. Исполнительница указала, что если бы она не задекларировала место жительства в Литве, то ей за использование машины, зарегистрированной в Литве и ездящей на литовских номерах, ежедневно пришлось бы покупать разрешение на использование, которое стоит 10 евро в день или 300 евро в месяц.

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На сайте Дирекции безопасности дорожного движения (SCDD) в разделе "Управление зарегистрированным за границей автомобилем в Латвии" можно найти немного отличные, однако, в прочем, довольно похожие цифры. В частности, плата за день до конца текущего дня составляет 10 евро, за месяц или 30 дней - 250 евро, за полгода - 600 евро, а за год - 1000 евро.

По этой причине Саманта Тина говорит, что просто не может дождаться момента, когда ее остановит латвийская полиция и она сможет использовать возможность доказать, что ездить на литовской машине в Латвии абсолютно легально и платить ей не надо.

Однако оказалось, что причина, почему у Саманты машина с номерами из соседней страны, - не в симпатиях к Литве. Оказалось, что это чисто математический подсчет, позволяющий сэкономить заработанные деньги хотя бы за счет техосмотра.

По словам певицы, ей техосмотр в Литве нужно проходить раз в два года и стоит это 14 евро и 50 центов. Единственное, ехать приходится в Биржай, который находится в 100 километрах от Риги. 5

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