В авариях в четверг пострадали 12 человек

В Рижском регионе произошло 88 автоаварий, травмы получили восемь человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста.

Составлен 331 административный протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 164 о превышении скорости, один за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один за вождение в состоянии наркотического опьянения и один за агрессивное вождение.