Пт, 18.09.2020
Я не очень хотел работать в Black Star - это не был мой тип движения, но я сказал Дане [Соколовой], что помогу пару песен сделать в силу нашей дружбы и творческой любви, но не более. В итоге помог, начали работать, писать много песен, и все это срослось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

В авариях в четверг пострадали 12 человек

ФОТО: Pixabay

В четверг в Латвии зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В Рижском регионе произошло 88 автоаварий, травмы получили восемь человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста.

Составлен 331 административный протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 164 о превышении скорости, один за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один за вождение в состоянии наркотического опьянения и один за агрессивное вождение.

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