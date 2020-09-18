Линкявичюс: заявления Беларуси о закрытии границы с Литвой неадекватны

"Такие заявления были и раньше - о переориентации грузов в другие порты, затем прозвучала оговорка, что если Россия предложит схожие условия и тому подобное. Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то", - сказал министр в пятницу утром телеканалу LRT.