Линкявичюс: заявления Беларуси о закрытии границы с Литвой неадекватны

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой и усилении охраны на границе являются неадекватными, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Такие заявления были и раньше - о переориентации грузов в другие порты, затем прозвучала оговорка, что если Россия предложит схожие условия и тому подобное. Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то", - сказал министр в пятницу утром телеканалу LRT.
Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь "закрывает" границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.
Командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил BNS, что сейчас движение на пограничных пунктах с Беларусью проходит в обычном порядке.
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