Covid-19: В Литве - 61 новый случай за сутки, в Эстонии - 36

Литва

В Литве за минувшие сутки подтвержден 61 новый случай коронавируса, общее их число возросло до 3565, сообщил в пятницу Минздрав.

Сейчас коронавирусом больны 1283 человека, 2181 человек считаются выздоровевшими.

В стране от коронавируса умерло 87 человек, 14 заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве зафиксировано 238 завозных случаев заболевания коронавирусом.

В лабораториях страны за сутки проверено 5864 проб, общее число проверенных проб составляет 716 972.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 178 тестов на Covid-19, положительный результат дали 36 проб.

По состоянию на утро 18 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 23 человека, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки никого не выписали, трех людей перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другое медучреждение. Кроме того, было открыто шесть новых историй болезни с Covid-19.

На сегодня в больницах завершено 428 случаев заболевания Covid-19 у 415 человек.

По состоянию на 18 сентября выздоровели 2 357 человек. Из них истории болезни 1 808 человек (76,7%) завершены, у 549 человек (23,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 26,94.

Всего в Эстонии сделано более 182 000 первичных тестов на Covid-19, из них 2814 , т.е. 1,54 процента были положительными.