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Марите Вилцане (42) из Риги открыла уникальный метод быстрого изучения английского языка! В интервью прочитай и узнай, что и Ты уже сегодня можешь выучить английский язык, используя этот простой метод изучения языка.

– Изучала ли ты раньше английский язык?

Примерно около 2 лет назад записалась на курсы английского языка. Однако они были слишком сложными для моего уровня, поэтому ничему не научилась. Слишком быстро все шло вперед, не понимаю и виню себя в том, что, возможно, все же я слишком стара, чтобы учить английский язык. Узнав о швейцарской методике, поняла, что моя голова не совсем уж такая тяжелая и все возможно!

– Что побудило начать изучать английский язык именно сейчас?

Моя дочь живет в Англии вместе со своим мужем и дочерью. Я хотела быть способной без барьеров общаться с семьей моей дочери и внучкой, поэтому решила, что пришло время наконец выучить язык. Не хотела быть единственной в семье, не говорящей по-английски. И на работе это бы пригодилось, разбиралась бы сама, вместо того, чтобы сразу просить кого-то перевести.

– Как происходило обучение?

Честно говоря, в программе все настолько просто и понятно объяснено, что это даже не учение - это можно было бы назвать обучающей игрой! Есть картинки, есть аудиофайлы, нужно складывать вместе фразы. Использую программу примерно пятнадцать минут или полчаса в день, но этого времени было достаточно, чтобы добиться значительного прогресса за первую неделю. Одна из причин, по которой я решила попробовать эту программу - был обещан свободный график – использование программы в своем собственном темпе и когда есть время.

– Как оцениваешь свой английский сейчас?

Мне еще есть что изучить, потому что все-таки английский – большой и обширный язык. Но разница от того, как было вначале, огромна. Моя дочь теперь говорит со мной по-английски, чтобы я еще скорее смогла понять что и как. Так что в целом свой английский я оцениваю как полностью хороший.

– Что бы Ты посоветовала людям, которые еще не говорят по-английски?

Главное - понять, что возраст на самом деле не помеха! Попробовав этот метод, вы сразу поймете, почему он работает. Рекомендую. Идеально подходит для тех, кому в целом сложно поддаются языки. Не откладывай – быстрее попробуешь, быстрее выучишь английский язык!