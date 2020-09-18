В Риге совсем скоро откроется еще один торговый центр

В его развитие было вложено около 68 миллионов евро, кроме того, создано примерно 500 новых рабочих мест.

"Находящиеся рядом IKEA и Sāga обозначат новый потенциал развития Межциемса и Стопини, став динамичной средой и новым деловым центром на окраине Риги", - отметил директор компании-девелопера торгового центра VPH Latvia Юрис Барканс.

В компании указали, что торговый центр Sāga объединит в себе торговый, развлекательный, спортивный, оздоровительный и офисный центры. 65

Следуя новым тенденциям в сфере питания, это будет первый торговый центр в Латвии со специально созданной концепцией уличной зоны питания с ресторанами и кафе. Кроме того, он станет первым центром с учреждением дошкольного образования.

В домашнем сегменте крупнейшими арендаторами Sāga станут Sāga и Jysk, в свою очередь в сфере бытовых товаров крупнейшим арендатором станет Rimi.

Также в торговом центре появится и крупнейший в мире торговец спортивными брендами Decathlon. 65

Общая площадь торгового центра составит 57 000 квадратных метров, в нем будет автостоянка на 2000 машин.