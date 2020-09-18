Пт, 18.09.2020
Я не очень хотел работать в Black Star - это не был мой тип движения, но я сказал Дане [Соколовой], что помогу пару песен сделать в силу нашей дружбы и творческой любви, но не более. В итоге помог, начали работать, писать много песен, и все это срослось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
1

Литва: если Латвия не сделает исключения, литовцев ждет самоизоляция

Иллюстративное фото

ФОТО: Pablo Rodriguez / EPA

Если Латвия в пятницу не сделает исключения для Литвы, то едущим туда жителям Литвы, скорее всего, придется самоизолироваться, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"Их решение, видимо, будет зависеть от того, проявят ли они гибкость или нет, но мы должны быть готовы, что мы, как и эстонцы, можем оказаться в такой же ситуации", - сказал министр.

По данным Центра реестров, показатель заболеваемости коронавирусом в Литве за две недели составляет 20,1 случая на 100 тысяч человек.

1

В Латвии действует требование, что необходимо изолироваться по прибытии из страны с показателем выше 16 случаев на 100 тысяч человек.

11 сентября Латвия ввела требование о самоизоляции для прибывающих из Эстонии.

Верига сообщил, что пока решение Латвии неизвестно.

Министр рассказал, что обычно решение становится известным в пятницу к вечеру.

Решение вступит в силу в субботу, но ускорить его получение Литва не может, а только может предупредить своих граждан и тех, кто живет в пограничных зонах, о вероятности такого решения.

1

15 мая Латвия, Литва и Эстония отменили взаимные ограничения на передвижение граждан, создав так называемый "балтийский пузырь". Жители трех стран могли свободно путешествовать, им не нужно было проходить 14-дневную изоляцию.

"Балтийский пузырь" стал первой такой зоной среди 27 стран-членов ЕС и существовал до введения Латвией ограничений для прибывающих из Эстонии.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back