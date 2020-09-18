Советница Гиргенса Йоните ушла с должности ради учебы в Оксфорде

Уже в понедельник, 21 сентября, она покинет должность, чтобы начать обучение дипломатии в магистратуре Оксфордского университета.

Гиргенс поблагодарил Йоните за сделанное в его команде, а также поздравил и пожелал удачи на следующем жизненном этапе.

"Образованные, молодые люди - краеугольный камень будущего развития нашей страны, и это живое доказательство тому, что работа в сфере внутренних дел может открыть много дверей для дальнейшего профессионального роста",

- отметил Гиргенс.

Напомним, Йоните стала советницей министра внутренних дел по вопросам коммуникации в январе этого года.