Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Советница Гиргенса Йоните ушла с должности ради учебы в Оксфорде

Беата Йоните

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Советница министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните покинет должность, чтобы начать учебу в Оксфордском университете, сообщает агентство LETA.

Уже в понедельник, 21 сентября, она покинет должность, чтобы начать обучение дипломатии в магистратуре Оксфордского университета.

Гиргенс поблагодарил Йоните за сделанное в его команде, а также поздравил и пожелал удачи на следующем жизненном этапе.

"Образованные, молодые люди - краеугольный камень будущего развития нашей страны, и это живое доказательство тому, что работа в сфере внутренних дел может открыть много дверей для дальнейшего профессионального роста",

- отметил Гиргенс.

Напомним, Йоните стала советницей министра внутренних дел по вопросам коммуникации в январе этого года.

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