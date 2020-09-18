Советница Гиргенса Йоните ушла с должности ради учебы в Оксфорде

Советница министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните покинет должность, чтобы начать учебу в Оксфордском университете, сообщает агентство LETA.
Уже в понедельник, 21 сентября, она покинет должность, чтобы начать обучение дипломатии в магистратуре Оксфордского университета.
Гиргенс поблагодарил Йоните за сделанное в его команде, а также поздравил и пожелал удачи на следующем жизненном этапе.
- отметил Гиргенс.
Напомним, Йоните стала советницей министра внутренних дел по вопросам коммуникации в январе этого года.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!