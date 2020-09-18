Песков рассказал о бутылке со следами яда, из которой пил Навальный

"Мы не можем этого [обнаружения на бутылке следов яда] объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка - если она была - была куда-то вывезена, в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос, почему и так далее. Опять же не имея возможности каким-то образом ее проанализировать, эту бутылку, конечно же, наши специалисты ничего не могут сказать. Во всей этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово", - цитирует Пескова "Медуза".

Пресс-секретарь президент РФ также сомневается в том, что бутылку, если бы она была заражена, вообще получилось бы вывезти в Германию без ущерба для окружающих людей. 3

"Еще специалисты-токсикологи говорят, конечно, что если была бутылка со следами боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, то, конечно, вряд ли ее мог кто-то куда-то увезти. Не успел бы. Понимаете, здесь количество абсурда и количество вопросов растет с каждым днем.

Единственное, что может действительно пролить свет на произошедшее - это обмен информацией, обмен биоматериалами, обмен уликами и совместная работа, при необходимости, врачей и так далее по анализированию ситуации", - сказал Песков журналистам на пресс-конференции.

По его словам, президенту Путину о ситуации с Навальным не докладывают. Однако "если бы были какие-то следы химического оружия на территории РФ", то он бы незамедлительно был поставлен в известность.

Напомним, информацию о следах яда на бутылке, обнаруженных немецкими специалистами, сообщили издания Die Zeit и Der Spiegel.

Затем соратники Навального рассказали о том, как бутылка оказалась в Германии: как только поступила информация о том, что политику стало плохо во время авиаперелета, они пришли в номер гостиницы и собрали все, к чему он мог прикасаться. Вещи были вывезены тем же рейсом, что и сам Навальный.