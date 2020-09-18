Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Известно, когда в Риге начнут массово подключать отопление

ФОТО: Unsplash

Подключение отопления к домам, обслуживаемым Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), в массовом порядке может начаться в начале октября, сообщает агентство LETA.

Согласно долгосрочным метеорологическим прогнозам, сейчас можно предполагать, что подключение централизованного отопления начнется в начале октября.

Как отметил представитель RNP Кристс Лейшкалнс,

предприятие пристально следит за погодными изменениями, и в случае, если резко похолодает, отопительный сезон начнется раньше.

Напомним, правление RNP решило погасить долг за прошлый отопительный сезон, в связи с чем к отоплению планируется подключить все дома, обслуживаемые компанией. Долги клиентов RNP за теплоэнергию в прошлом отопительном сезоне составили 2,6 миллиона евро и будут покрыты из доходов и заработка предприятия.

Однако это не означает, что возвращать долги не будет нужно, так как RNP продолжит активную работу по взысканию долгов с клиентов.

Первый многоквартирный дом Rīgas namu pārvaldnieks был подключен к отоплению уже 11 сентября.

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