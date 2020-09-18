Известно, когда в Риге начнут массово подключать отопление

Согласно долгосрочным метеорологическим прогнозам, сейчас можно предполагать, что подключение централизованного отопления начнется в начале октября.

Как отметил представитель RNP Кристс Лейшкалнс,

предприятие пристально следит за погодными изменениями, и в случае, если резко похолодает, отопительный сезон начнется раньше. 1

Напомним, правление RNP решило погасить долг за прошлый отопительный сезон, в связи с чем к отоплению планируется подключить все дома, обслуживаемые компанией. Долги клиентов RNP за теплоэнергию в прошлом отопительном сезоне составили 2,6 миллиона евро и будут покрыты из доходов и заработка предприятия.

Однако это не означает, что возвращать долги не будет нужно, так как RNP продолжит активную работу по взысканию долгов с клиентов. 1

Первый многоквартирный дом Rīgas namu pārvaldnieks был подключен к отоплению уже 11 сентября.