Известно, когда в Риге начнут массово подключать отопление

Подключение отопления к домам, обслуживаемым Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), в массовом порядке может начаться в начале октября, сообщает агентство LETA.
Согласно долгосрочным метеорологическим прогнозам, сейчас можно предполагать, что подключение централизованного отопления начнется в начале октября.
Как отметил представитель RNP Кристс Лейшкалнс,
предприятие пристально следит за погодными изменениями, и в случае, если резко похолодает, отопительный сезон начнется раньше.
Напомним, правление RNP решило погасить долг за прошлый отопительный сезон, в связи с чем к отоплению планируется подключить все дома, обслуживаемые компанией. Долги клиентов RNP за теплоэнергию в прошлом отопительном сезоне составили 2,6 миллиона евро и будут покрыты из доходов и заработка предприятия.
Однако это не означает, что возвращать долги не будет нужно, так как RNP продолжит активную работу по взысканию долгов с клиентов.
Первый многоквартирный дом Rīgas namu pārvaldnieks был подключен к отоплению уже 11 сентября.
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