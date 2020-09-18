Буря миновала: в субботу осадков не ожидается

В субботу, 19 сентября, в Латвии не ожидается осадков, а облачность будет небольшой, прогнозируют синоптики.
Ночью температура воздуха понизится до +5..+10 градусов, местами на побережье - не ниже +13 градусов.
Днем северо-западный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду, температура воздуха составит +15..+19 градусов.
В Риге в субботу сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью температура воздуха составит около +9 градусов, днем - +16,+17 градусов.
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