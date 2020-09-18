Дуэт Граудиня/Кравченок не смог защитить титул чемпионок Европы

Несмотря на все сложности, чемпионат Европы по пляжному волейболу продолжается. В пятницу, 18 сентября, из-за шторма, который обрушился на Юрмалу, турнир был вынужден временно переехать в Марупе.
Латвийский дуэт Янис Шмединьш/Александр Самойлов обеспечил себе выход в 1/8 финала, со счётом 2:0 (21:18, 21:16) обыграв бельгийский дуэт в лице Дриса Кокелкорена и Тома ван Валле.
В плей-офф вышли также Эдгарс Точс и Мартиньш Плявиньш, которые заняли первое место в своей группе. В последнем групповом матче латвийский дуэт обыграл Александра Хорста и Клеменса Доплера из Австрии.
Что касается женских дуэтов из Латвии, то до сегодняшнего вечера в строю оставались лишь действующие чемпионки Европы Тина Граудиня и Анастасия Кравченок. К сожалению, нашим ведущим волейболисткам не удалось пробиться в четвертьфинал.
В 1/8 финала дуэт Граудиня/Кравченок со счётом 0:2 (16:21, 13:21) уступил Марте Менегатти и Орси Тот из Италии.
Таким образом, латвийские волейболистки не смогли защитить титул чемпионок Европы и завершили турнир, заняв девятое место.
Остальные матчи 1/8 финала, а также четвертьфиналы состояться в субботу. Ожидается, что в выходные турнир вновь будет проходить в Юрмале.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.
Фото: Третий день чемпионата Европы по пляжному волейболу
Фото: Повреждения юрмальской волейбольной площадки
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