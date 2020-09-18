Дуэт Граудиня/Кравченок не смог защитить титул чемпионок Европы

Латвийский дуэт Янис Шмединьш/Александр Самойлов обеспечил себе выход в 1/8 финала, со счётом 2:0 (21:18, 21:16) обыграв бельгийский дуэт в лице Дриса Кокелкорена и Тома ван Валле.

В плей-офф вышли также Эдгарс Точс и Мартиньш Плявиньш, которые заняли первое место в своей группе. В последнем групповом матче латвийский дуэт обыграл Александра Хорста и Клеменса Доплера из Австрии.

Соперниками Шмединьша и Самойлова в 1/8 финала станут Никита Лиамин и Тарас Мыскив из России. Плявиньш и Точс попытаются обыграть олимпийских вице-чемпионов Даниэле Лупо и Паоло Николай из Италии.

Что касается женских дуэтов из Латвии, то до сегодняшнего вечера в строю оставались лишь действующие чемпионки Европы Тина Граудиня и Анастасия Кравченок. К сожалению, нашим ведущим волейболисткам не удалось пробиться в четвертьфинал.

В 1/8 финала дуэт Граудиня/Кравченок со счётом 0:2 (16:21, 13:21) уступил Марте Менегатти и Орси Тот из Италии.

Таким образом, латвийские волейболистки не смогли защитить титул чемпионок Европы и завершили турнир, заняв девятое место.

Остальные матчи 1/8 финала, а также четвертьфиналы состояться в субботу. Ожидается, что в выходные турнир вновь будет проходить в Юрмале.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.

Фото: Третий день чемпионата Европы по пляжному волейболу

Фото: Повреждения юрмальской волейбольной площадки