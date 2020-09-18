Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму

"У нас был особенный год. Этим летом Янис сделал мне предложение, и я согласилась", - сказала Анна ведущему.

Неожиданно для Ивана Урганта Янис Тимма признался, что свадьба уже состоялась.

Седокова поспешила подтвердить слова возлюбленного.

"Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать", - объяснила певица. 2

Анна отметила, что они просто хотели расписаться и отпраздновать в семейном кругу, но Ивану Урганту решили рассказать об этом радостном событии.

Оказалось, что ведущий знал о свадьбе. Он даже показал видеофрагменты торжества. На них Анна была в белоснежном платье и с роскошной фатой. Родителям они сообщили о событии только на следующий день.

Конечно, певица не могла не вспомнить трогательный момент того, как возлюбленный сделал ей предложение.

Напомним, о своих отношениях Янис Тимма и Анна Седокова рассказали в начале октября прошлого года. В ноябре 2019 года спортсмен официально развелся со своей супругой и матерью его сына Саной.