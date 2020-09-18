Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму

В конце июля 2020 года латвийский баскетболист Янис Тимма сделал предложение своей возлюбленной Анне Седоковой. 18 сентября звездная пара стала гостями на шоу "Вечерний Ургант". Влюбленные рассказали, что уже официально зарегистрировали свои отношения.
"У нас был особенный год. Этим летом Янис сделал мне предложение, и я согласилась", - сказала Анна ведущему.
Неожиданно для Ивана Урганта Янис Тимма признался, что свадьба уже состоялась.
"А все… Уже была!" - сказал баскетболист.
Седокова поспешила подтвердить слова возлюбленного.
"Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать", - объяснила певица.
Анна отметила, что они просто хотели расписаться и отпраздновать в семейном кругу, но Ивану Урганту решили рассказать об этом радостном событии.
Оказалось, что ведущий знал о свадьбе. Он даже показал видеофрагменты торжества. На них Анна была в белоснежном платье и с роскошной фатой. Родителям они сообщили о событии только на следующий день.
Конечно, певица не могла не вспомнить трогательный момент того, как возлюбленный сделал ей предложение.
Напомним, о своих отношениях Янис Тимма и Анна Седокова рассказали в начале октября прошлого года. В ноябре 2019 года спортсмен официально развелся со своей супругой и матерью его сына Саной.
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