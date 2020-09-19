Сб, 19.09.2020
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Гитанас Науседа, президент Литвы, об угрозах Лукашенко закрыть границы

Из "Валмиеры" в Бундеслигу: лучший бомбардир "Вирслиги" сменил клуб

Толу Арокодаре

ФОТО: https://fc.de

Лучший бомбардир чемпионата Латвии по футболу нигериец Толу Арокодаре продолжит карьеру в Германии.

19-летний нападающий "Валмиеры", который в 16 матчах "Вирслиги" в этом сезоне забил 15 голов, на правах аренды до конца сезона будет выступать за немецкий "Кёльн".

"Толу отправляется в Бундеслигу! Немного грустно, но мы по-настоящему горды, что "Валмиера" стала трамплином для 19-летнего нигерийского нападающего, чтобы попасть в чемпионат Германии", - говорится в сообщении "Валмиеры".

"Толу молодой нападающий с возможностью роста. Он атлетичен и быстр, хорошо играет головой. Конечно, ему нужно будет привыкнуть к уровню Бундеслиги", - заявил спортивный директор "Кёльна" Хорст Хельдт.

Напомним, что ранее футболистом интересовался бельгийский "Андерлехт", который якобы был готов заплатить за форварда 1,5 миллиона евро, но это предложение было отклонено "Валмиерой".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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