Из "Валмиеры" в Бундеслигу: лучший бомбардир "Вирслиги" сменил клуб

Лучший бомбардир чемпионата Латвии по футболу нигериец Толу Арокодаре продолжит карьеру в Германии.
19-летний нападающий "Валмиеры", который в 16 матчах "Вирслиги" в этом сезоне забил 15 голов, на правах аренды до конца сезона будет выступать за немецкий "Кёльн".
"Толу молодой нападающий с возможностью роста. Он атлетичен и быстр, хорошо играет головой. Конечно, ему нужно будет привыкнуть к уровню Бундеслиги", - заявил спортивный директор "Кёльна" Хорст Хельдт.
Напомним, что ранее футболистом интересовался бельгийский "Андерлехт", который якобы был готов заплатить за форварда 1,5 миллиона евро, но это предложение было отклонено "Валмиерой".
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