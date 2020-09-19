В пятницу в Эстонии зафиксирован 61 новый случай Covid-19, а в Литве - 99

Днем ранее в Эстонии было зафиксировано 36 случаев заболевания, а в Литве - 61.

В Эстонии с начала эпидемии число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 2875, выздоровели 1816 человек, а скончались 64 человека.

За прошедшие сутки в Эстонии было сделано 3197 анализов на Covid-19, а с начала эпидемии - более 186 тыс. анализов.

В Литве с начала эпидемии число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 3664, выздоровели 2197 человек, а скончались 87 человек.

По данным департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на сегодняшний день составляет 28,97 случая на 100 тыс. жителей.

В свою очередь Литовский национальный центр общественного здоровья сообщает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на сегодняшний день составляет 22,4 случая на 100 тыс. жителей.