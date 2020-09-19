Все латвийские дуэты завершили выступления на чемпионате Европы по пляжному волейболу

Самойлов/Шмединьш потерпели поражение от российского дуэта Никита Лиамин/Тарас Мыскив - 0:2 (18:21, 20:22). Плявиньш/Точс, в свою очередь, оказались слабее итальянцев Даниэле Лупо/Паоло Николай - 0:2 (17:21, 18:21).

Таким образом, оба латвийских мужских дуэта завершили выступления на стадии 1/8 финала, заняв девятое место на турнире.

Из 10 латвийских дуэтов в плей-офф пробились также ведущие латвийские волейболистки Тина Граудиня/Анастасия Кравченок, но и они не смогли преодолеть барьер 1/8 финала, уступив Марте Менегатти и Орси Тот из Италии - 0:2 (16:21, 13:21).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.