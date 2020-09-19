Сб, 19.09.2020
Ничего на Black Star не давалось легко, все время выгрызал все и забирал сам. Все, что предлагалось, все хватал и держал. Спасибо им за большой шанс, но если бы я его не удерживал - ничего бы не получилось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Другие виды
  • Все латвийские дуэты завершили выступления на чемпионате Европы по пляжному волейболу

Все латвийские дуэты завершили выступления на чемпионате Европы по пляжному волейболу

Мартиньш Плявиньш

ФОТО: Vadims Morozovs

В субботу, 19 сентября, латвийские дуэты Александр Самойлов/Янис Шмединьш и Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс потерпели поражение в 1/8 финала и завершили выступления на чемпионате Европы по пляжному волейболу.

Самойлов/Шмединьш потерпели поражение от российского дуэта Никита Лиамин/Тарас Мыскив - 0:2 (18:21, 20:22). Плявиньш/Точс, в свою очередь, оказались слабее итальянцев Даниэле Лупо/Паоло Николай - 0:2 (17:21, 18:21).

Таким образом, оба латвийских мужских дуэта завершили выступления на стадии 1/8 финала, заняв девятое место на турнире.

Из 10 латвийских дуэтов в плей-офф пробились также ведущие латвийские волейболистки Тина Граудиня/Анастасия Кравченок, но и они не смогли преодолеть барьер 1/8 финала, уступив Марте Менегатти и Орси Тот из Италии - 0:2 (16:21, 13:21).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back