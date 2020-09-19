Умерла икона американского феминизма - судья Верховного суда Рут Гинзбург

В США скончалась член Верховного суда (ВС) Рут Бейдер Гинзбург - известный борец против дискриминации. Она умерла в кругу семьи в возрасте 87 лет от последствий ракового заболевания, сообщили в Верховном суде.
После сообщения о смерти Рут Гинзбург у здания Верховного суда собрались сотни людей, пришедших почтить память о ней. Они скандировали RBG - инициалы судьи, сообщает портал "Медуза".
Президент США Дональд Трамп назвал Гинзбург "потрясающей женщиной", которая вела "потрясающую жизнь". Политики обеих ведущих партий в США также высоко оценили ее заслуги.
Гинзбург была старейшим членом Верховного суда США и иконой для либеральных американцев. Она была назначена по номинации президента Билла Клинтона в 1993 году. В Верховном суде Гинзбург сделала себе имя в первую очередь на защите прав женщин. Она также сыграла важную роль в расширении прав гомосексуалов и права на аборт, пишет Deutsche Welle.
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