Умерла икона американского феминизма - судья Верховного суда Рут Гинзбург

После сообщения о смерти Рут Гинзбург у здания Верховного суда собрались сотни людей, пришедших почтить память о ней. Они скандировали RBG - инициалы судьи, сообщает портал "Медуза".

Гинзбург была старейшим членом Верховного суда США и иконой для либеральных американцев. Она была назначена по номинации президента Билла Клинтона в 1993 году. В Верховном суде Гинзбург сделала себе имя в первую очередь на защите прав женщин. Она также сыграла важную роль в расширении прав гомосексуалов и права на аборт, пишет Deutsche Welle.