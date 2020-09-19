В рижском "Динамо" пять случаев заражения Covid-19

Председатель совета правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис в разговоре с порталом Sportacentrs.com частично подтвердил эту информацию, отметив, что заболевшие в команде есть, но полные результаты тестов и информация о количестве заболевших пока ожидаются.

"Мы немного подождём с предоставлением информации. Наша команда сдала анализы, и сейчас мы ждём результатов. После этого и примем решение. Пока нам конкретно ничего не подтвердили, но то, что есть положительные [результаты. - Прим. ред.] - это нам понятно. Сейчас пытаемся понять, сколько, что, почему и кто", - сказал Савицкис.

Рижское "Динамо" в четверг вернулось с выездной серии матчей, которая завершилась преждевременно - игра с "Барысом" была отменена из-за положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у двенадцати членов команды "Барыс" и тренерского штаба.

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2402 теста на Covid-19, подтверждено 17 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Сообщается, что шестеро заболевших вернулись из Великобритании и России.

Следующий матч "Динамо" должен пройти 22 сентября в Риге против нижегородского "Торпедо".