Арестован обвиняемый в убийстве двух сестер-школьниц в Рыбинске

Виталия Молчанова задержали 18 сентября в Рыбинске. При задержании он сознался, что убил детей. Ему предъявили обвинения в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября в России, в городе Рыбинск Ярославской области убили двух девочек: 8-летнюю Елену и 13-летнюю Яну. Погибших нашла их 40-летняя мать Валентина, когда вернулась с работы. На месте преступления нашли ножи и топоры, которые использовали при убийстве. По данным telegram-канала Life Shot, девочек расчленили. Следователи сообщили, что изнасилованы обе девочки.