В различные проекты в Латвии вложено 80,5% доступных из фондов ЕС средств

Период планирования этих фондов ЕС длится с 2014 по 2020 год.

К 1 августа этого года были заключены инвестиционные проекты с использованием фондов ЕС на 3,5 млрд евро, что составляет 80,5% от общего пакета фондов ЕС равного 4,4 млрд евро. По информации Минфина, на эту сумму реализуется около 1800 инвестиционных проектов.

Министерство финансов сообщает, что к 18 августа было завершено 636 проектов при общей поддержке из фондов ЕС в размере 708,1 млн евро. В этом году было завершено 262 проекта в области исследований, технологического развития и инноваций, перехода к т.н. низкоуглеродной экономике и социальной интеграции, а также борьбы с бедностью.