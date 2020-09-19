Спрос на анализы на Covid-19 в Centrala laboratorija вырос на 40%

По словам Осите, в связи с увеличением спроса в лаборатории увеличено количество обслуживающих звонки операторов, продлены часы работы пунктов приема анализов, а также обеспечено больше возможностей для сдачи анализов в регионах по предварительной записи.

Centrala laboratorija также ввела опцию подачи электронной заявки на проведение анализа на Covid-19, которую уже сейчас используют многие клиенты.

Введен также дополнительный телефонный номер 67 334 433, по которому можно позвонить в тех случаях, когда в течение долгого времени не получается дозвониться по телефону 8303.

Кроме того, лаборатория планирует открыть дополнительные пункты приема анализов.

Осите подчеркнула, что примерно в 10% случаев люди отзывают свои заявки на проведение анализа, есть также случаи, когда записавшиеся на проведение анализа люди не приходят в назначенное время.

Как сообщалось, возможность сдать оплаченный государством анализ на Covid-19 есть у каждого, даже при отсутствии симптомов заболевания. Обязательна предварительная регистрация по телефону 8303 в будние дни с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 15:00 и по воскресеньям с 9:00 до 12:00.