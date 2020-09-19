Александру Овечкину исполнилось 35! Чем он занимался в свои прошлые юбилеи?

В память о брате Александр сделал татуировку на английском языке, в переводе означающую "Сергей, ты всегда в моём сердце". Кроме того, имя брата написано на хоккейной перчатке форварда. 3

Однако десятилетний Овечкин смог справиться со свалившимся на него горем, пережил его и с присущим ему упорством продолжил тренировки. Он пообещал сделать всё, чтобы брат мог им гордиться.

15 лет

К 15 годам Овечкин уже громко заявил о себе - он не только сумел забросить 41 шайбу в 32 матчах Открытого чемпионата Москвы, но и привлекался ко взрослой команде, правда только к тренировкам.

Параметры школьника впечатляли уже в то время - его рост составлял 185 сантиметров, а вес - 74 килограмма.

Впервые же на лёд в составе бело-голубых он вышел в 16 лет - в четвёртом звене на выезде против "Крыльев Советов". Дебют Александра стал самым ранним в истории клуба.

20 лет

Свое 20-летние Овечкин встретил игроком "Вашингтон Кэпиталз". Это был его первый сезон в НХЛ, и закончился он шедеврально - 52 гола, 106 очков и первый "Колдер трофи".

Кстати, Овечкин мог отправиться за океан на год раньше, но этому помешал локаут. Однако это позволило Александру поехать в НХЛ в статусе чемпиона России.

Во время локаута московское "Динамо" пополнилось такими игроками как Андрей Марков, Сергей Самсонов, Александр Фролов, Максим Афиногенов и Павел Дацюк. Однако молодой форвард не затерялся и забросил в "регулярке" 13 шайб, а еще две - в плей-офф.

В итоге, команда одержала в чемпионате победу, и Овечкин смогу поехать в Вашингтон уже со внушительным списком наград - медалью чемпиона России, а также медалями юниорского, молодёжного и взрослого чемпионатов мира.

Видео: Последний гол Овечкина за "Динамо"

25 лет

К 25 годам Ови в свою копилку положил уже по два "Морис Ришара" и "Харт Трофи". Кроме того, ему была доверена буква "С" на джерси - он стал капитаном "Вашингтона". Его показатели поражают - три подряд сезона он перешагивал рубеж в 100 очков.

Клуб начал строить вокруг Овечкина всю игру, что дало результат - команда наконец начала попадать в плей-офф, хоть о Кубке Стэнли пока и не задумывалась.

За полгода до 25-летнего юбилея Александра Великого он выступил со сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Тогда на сборную России и Овечкина в частности возлагались огромные надежды - на счету команды победы в чемпионатах мира в Берне и Квебеке, хоккеисты находились в самом расцвете сил, и вроде бы ничто не мешало команде Быкова и Захаркина взять олимпийское золото на родине хоккея.

Ничто, кроме родоначальников хоккея канадцев, которые стали ледяным душем для горячих россиян - четвертьфинальный матч завершился со счётом 7:3. Не в пользу России. 3

Мощная пощёчина как для всей сборной России, так и для Овечкина в частности. Но такова жизнь, и не всегда излишняя самонадеянность - это хорошо.

30 лет

Несмотря на успехи на льду, к 30 годам об Овечкине заговорили как о кубковом неудачнике - за полтора года до юбилея Александра сборная России по хоккею провалила Олимпиаду в Сочи. На домашнем льду от команды ждали только победы и золотой медали, однако всё закончилось еще в четвертьфинале - команда уступила финнам со счетом 1:3 и осталась пятой.

Не клеилась и игра у "Вашингтона" - клуб никак не мог пройти дальше второго круга розыгрыша Кубка Стэнли. Впрочем, все начало меняться в сезон, предшествующую тридцатилетию Овечкина - тогда клуб возглавил Барри Тротц.

Несмотря на то, что союзу Овечкина и Тротца ничего хорошего не сулили, тренер в первый же год работы вернул Александра на его коронный левый фланг и помог переписать историю "Вашингтона": Ови стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории клуба.

К своему 30-летию Александр Подошел с пятью "Морис Ришарами", а четыре года спустя под руководством все того же Тротца Овечкин поднимет над головой самую заветную награду - Кубок Стэнли. Не стоит забывать и об олимпийском золоте, добытом в 2018 году в Пхенчхане.

С днем рождения, Ови! У тебя ещё есть время, чтобы установить еще пару рекордов!