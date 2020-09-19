Александру Овечкину исполнилось 35! Чем он занимался в свои прошлые юбилеи?

В четверг, 17 сентября, одному из лучших хоккеистов современности Александру Овечкину исполнилось 35 лет. К своим годам он добился всего, о чём только может мечтать хоккеист - Кубок Стэнли, олимпийское золото, множество других наград и искренняя любовь миллионов поклонников. Портал Sport24 решил вспомнить, что делал и чего достиг Александр в другие круглые даты.
5 лет
В пять лет, как и сейчас, Овечкин играл. Правда, не в хоккей, а во всё, что только можно! По словам его мамы Татьяны Овечкиной, он увлекался футболом, баскетболом, волейболом и многим другим. А вот в хоккейную школу "Динамо" он пришёл только в восемь лет. Сейчас бы его назвали "поздним мальчиком" - в наше время в хоккей отдают детей уже с четырёх лет.
Его мама Татьяна в одном из интервью рассказала, что Саша обратил свой взор на хоккей после того, как в "Детском мире" увидел в продаже комплект хоккейной формы. Отец же придерживался другого мнения - интерес возник после того, как мальчик увидел хоккейный матч по телевизору. В немалой степени на Овечкина повлиял и его первый тренер Вячеслав Кириллов. Именно он был тем, кто порекомендовал ребёнку заниматься именно этим видом спорта.
"Когда мы первый раз привели Сашу на хоккей в школу "Динамо", это продолжалось недолго. Дело в том, что мы с мужем были в постоянных разъездах, и на какое-то время заниматься хоккеем Саша перестал. Но тут упорство проявил его первый тренер Вячеслав Кириллов. За ту настойчивость мы Вячеславу Викторовичу очень благодарны.
Когда мы с Сашей пришли вновь, у них как раз была принципиальная игра со "Спартаком". Его посадили самым последним на скамейке. Два периода не выходил. Смотрю, плачет: "Не ставят, поедем домой!" - "Сашка, подожди". И в третьем периоде тренер его поставил. После чего он с площадки уже почти не уходил. С этого момента Саша начал заниматься хоккеем постоянно", - рассказала Татьяна Овечкина в интервью порталу NHL.com.
Сам же Вячеслав Кириллов так и не узнал о том, что воспитывает будущую звезду хоккея. Ему не было и тридцати лет, когда он умер в результате проблем с сердцем.
10 лет
В десятилетнем возрасте Овечкин выступал за клуб "Динамо-85". На Youtube можно найти несколько видео с фрагментами матчей, на которых можно разглядеть и Александра, однако если кто-то думает, что он творил чудеса на льду уже в этом возрасте, то это не так.
Впрочем, это было лишь самое начало, и разгонялся Овечкин быстро - уже в 12 лет он записал на свой счёт 59 голов в чемпионате Москвы и побил рекорд самого Павла Буре. Более того, в решающем матче он забил 6 голов и установил новый рекорд, который держится до сих пор.
При этом в обычной жизни на десятилетнего ребенка свалилось несчастье, которое сложно пережить и взрослому - он потерял своего старшего брата, он погиб в автомобильной катастрофе. У сидевшего за рулем 25-летнего Сергея оторвался тромб.
Александр очень тяжело переживал смерть брата и с неохотой вспоминает то время и сейчас. Ведь именно Сергей привел его в хоккейную школу "Динамо" и поддерживал его всем сердцем.
В память о брате Александр сделал татуировку на английском языке, в переводе означающую "Сергей, ты всегда в моём сердце". Кроме того, имя брата написано на хоккейной перчатке форварда.
Однако десятилетний Овечкин смог справиться со свалившимся на него горем, пережил его и с присущим ему упорством продолжил тренировки. Он пообещал сделать всё, чтобы брат мог им гордиться.
15 лет
К 15 годам Овечкин уже громко заявил о себе - он не только сумел забросить 41 шайбу в 32 матчах Открытого чемпионата Москвы, но и привлекался ко взрослой команде, правда только к тренировкам.
Параметры школьника впечатляли уже в то время - его рост составлял 185 сантиметров, а вес - 74 килограмма.
Впервые же на лёд в составе бело-голубых он вышел в 16 лет - в четвёртом звене на выезде против "Крыльев Советов". Дебют Александра стал самым ранним в истории клуба.
20 лет
Свое 20-летние Овечкин встретил игроком "Вашингтон Кэпиталз". Это был его первый сезон в НХЛ, и закончился он шедеврально - 52 гола, 106 очков и первый "Колдер трофи".
Кстати, Овечкин мог отправиться за океан на год раньше, но этому помешал локаут. Однако это позволило Александру поехать в НХЛ в статусе чемпиона России.
Во время локаута московское "Динамо" пополнилось такими игроками как Андрей Марков, Сергей Самсонов, Александр Фролов, Максим Афиногенов и Павел Дацюк. Однако молодой форвард не затерялся и забросил в "регулярке" 13 шайб, а еще две - в плей-офф.
В итоге, команда одержала в чемпионате победу, и Овечкин смогу поехать в Вашингтон уже со внушительным списком наград - медалью чемпиона России, а также медалями юниорского, молодёжного и взрослого чемпионатов мира.
Видео: Последний гол Овечкина за "Динамо"
25 лет
К 25 годам Ови в свою копилку положил уже по два "Морис Ришара" и "Харт Трофи". Кроме того, ему была доверена буква "С" на джерси - он стал капитаном "Вашингтона". Его показатели поражают - три подряд сезона он перешагивал рубеж в 100 очков.
Клуб начал строить вокруг Овечкина всю игру, что дало результат - команда наконец начала попадать в плей-офф, хоть о Кубке Стэнли пока и не задумывалась.
За полгода до 25-летнего юбилея Александра Великого он выступил со сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Тогда на сборную России и Овечкина в частности возлагались огромные надежды - на счету команды победы в чемпионатах мира в Берне и Квебеке, хоккеисты находились в самом расцвете сил, и вроде бы ничто не мешало команде Быкова и Захаркина взять олимпийское золото на родине хоккея.
Ничто, кроме родоначальников хоккея канадцев, которые стали ледяным душем для горячих россиян - четвертьфинальный матч завершился со счётом 7:3. Не в пользу России.
Мощная пощёчина как для всей сборной России, так и для Овечкина в частности. Но такова жизнь, и не всегда излишняя самонадеянность - это хорошо.
30 лет
Несмотря на успехи на льду, к 30 годам об Овечкине заговорили как о кубковом неудачнике - за полтора года до юбилея Александра сборная России по хоккею провалила Олимпиаду в Сочи. На домашнем льду от команды ждали только победы и золотой медали, однако всё закончилось еще в четвертьфинале - команда уступила финнам со счетом 1:3 и осталась пятой.
Не клеилась и игра у "Вашингтона" - клуб никак не мог пройти дальше второго круга розыгрыша Кубка Стэнли. Впрочем, все начало меняться в сезон, предшествующую тридцатилетию Овечкина - тогда клуб возглавил Барри Тротц.
Несмотря на то, что союзу Овечкина и Тротца ничего хорошего не сулили, тренер в первый же год работы вернул Александра на его коронный левый фланг и помог переписать историю "Вашингтона": Ови стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории клуба.
К своему 30-летию Александр Подошел с пятью "Морис Ришарами", а четыре года спустя под руководством все того же Тротца Овечкин поднимет над головой самую заветную награду - Кубок Стэнли. Не стоит забывать и об олимпийском золоте, добытом в 2018 году в Пхенчхане.
С днем рождения, Ови! У тебя ещё есть время, чтобы установить еще пару рекордов!
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