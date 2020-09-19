За езду в пьяном виде и без прав мужчину оштрафовали на 1290 евро

Курземский районный суд за езду в пьяном виде без прав приговорил мужчину к 30 часам принудительных работ, штрафу в размере 1290 евро и запрету на получение водительских прав на несколько лет, сообщает агентство LETA.
Как свидетельствуют материалы суда, лицо было задержано, когда перемещалось на автомобиле BMW 320 без прав, а также в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Проверка на алкометре показала в организме водителя 2,71 промилле алкоголя.
Курземский районный суд признал обвиняемого виновным и решил наказать денежным штрафом в размере 1290 евро, принудительными работами в размере 30 часов и запретом на получение водительских прав сроком на пять лет.
Кроме того, обвиняемый должен покрыть процессуальные издержки в размере 181,5 евро, связанные с услугами эвакуатора.
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