Литва решила пока не сажать на карантин приезжающих эстонцев

"равительство Литвы сделало исключение для Эстонии. Хотя по состоянию на вчерашний день (пятницу - BNS), коэффициент заражаемости в Эстонии превышал 25, Литва все же решила применить показатель на 10 процентов выше.

Так как вчера в Эстонии этот коэффициент составлял менее 27,5, к едущим в Литву из Эстонии требование карантина не применяется, то есть, на следующей неделе сохранится нынешний порядок передвижения без ограничений", - написал министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу в субботу в социальных сетях.

Он отметил, что Литва пересмотрит свой список подлежащих карантину стран в следующую пятницу.