Сб, 19.09.2020
На самом деле, по секрету, люди массово вышли не после выборов, а после избиений. После выборов в Минске было 7-10 тысяч, а когда несколько дней людей били, начали массово выходить девушки, образовываться цепи солидарности - это и стало толчком. Степан Путило, создатель Nexta
Степан Путило, создатель Nexta

Литва решила пока не сажать на карантин приезжающих эстонцев

Литва

ФОТО: Britt Rosen

Литовские власти сделали для едущих из Эстонии людей исключение в требованиях соблюдать карантин: до следующей пятницы жители обеих стран могут свободно перемещаться между двумя государствами, пишет Rus.Postimees.

"равительство Литвы сделало исключение для Эстонии. Хотя по состоянию на вчерашний день (пятницу - BNS), коэффициент заражаемости в Эстонии превышал 25, Литва все же решила применить показатель на 10 процентов выше.

Так как вчера в Эстонии этот коэффициент составлял менее 27,5, к едущим в Литву из Эстонии требование карантина не применяется, то есть, на следующей неделе сохранится нынешний порядок передвижения без ограничений", - написал министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу в субботу в социальных сетях.

Он отметил, что Литва пересмотрит свой список подлежащих карантину стран в следующую пятницу.

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