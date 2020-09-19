Сб, 19.09.2020
Садится белорус на стул, а там гвоздь, на что белорус говорит: "А может, так и нужно?". Классический анекдот о терпеливости белорусов
Классический анекдот о терпеливости белорусов
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Коронавирус в Рижском "Динамо" и слова Навального об отравлении. Все, что вы могли пропустить 19 сентября

Коронавирус в Рижском "Динамо" и слова Навального об отравлении. Все, что вы могли пропустить 19 сентября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня. 

Суббота, 19 сентября.

Коронавирус 

  • В пятницу выявлено 17 новых случаев Covid-19. Все они были констатированы в Риге.
  • В рижском "Динамо" семь случаев заражения Covid-19. Сначала было известно о пяти случаях.
  • В пятницу в Эстонии зафиксирован 61 новый случай Covid-19, а в Литве - 99. При этом путешествовать между странами можно без карантина.
  • Полиция не будет специально контролировать людей, въезжающих из Литвы и Эстонии на личном транспорте.
  • Спрос на анализы на Covid-19 в Centrala laboratorija вырос на 40%.

Другие события дня

  • В Минске прошел женский марш: задержаны более 200 человек. Протесты продолжатся и завтра.
  • За езду в пьяном виде и без прав мужчину оштрафовали на 1290 евро.
  • Бегство российского активиста в Эстонию вызвало раздражение у властей России.
  • С начала прошлого года с собой покончили три работника Госполиции. Двое - в этом году, один - в прошлом.
  • На Кипсале прошла ярмарка Andelēmandelē GRAND.
  • Умерла икона американского феминизма - судья Верховного суда Рут Гинзбург.
  • В России за сутки выявили 6065 новых случаев коронавируса - это максимум за два месяца.
  • Стоматолог удалял зубы пациентам, стоя на гироскутере. За это он попал в тюрьму на 12 лет.
  • Проиграл в борьбе со сном и очнулся в канаве. На Таллиннском шоссе на повороте на Кадагу произошло серьезное столкновение трех автомобилей.
  • "Я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать": Навальный рассказал о восстановлении после отравления.

Тем временем в мире звезд 

  • Стас Пьеха рассказал о наркотическом срыве: "Была передозировка, жуткая паническая атака"
  • Дмитрий Шепелев рассказал о самых необычных слухах о самом себе. Например, Пугачева рассказала ему, что он любовник Максима Галкина.
  • "Кинотавр-2020": главный приз получил фильм "Пугало".
  • История банановой юбочки: экзотическая эротика и скрытая манипуляция против расизма.

Главное в спорте 

  • Все латвийские дуэты завершили выступления на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Александр Самойлов/Янис Шмединьш и Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс потерпели поражение в 1/8 финала.
  • На трассе Бикерниеки прошел чемпионат мира по ралли-кроссу Neste World RX of Rīga.
  • Из "Валмиеры" в Бундеслигу: лучший бомбардир "Вирслиги" сменил клуб.
  • Александру Овечкину исполнилось 35 лет.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back