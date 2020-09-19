Коронавирус в Рижском "Динамо" и слова Навального об отравлении. Все, что вы могли пропустить 19 сентября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Суббота, 19 сентября.
Коронавирус
- В пятницу выявлено 17 новых случаев Covid-19. Все они были констатированы в Риге.
- В рижском "Динамо" семь случаев заражения Covid-19. Сначала было известно о пяти случаях.
- В пятницу в Эстонии зафиксирован 61 новый случай Covid-19, а в Литве - 99. При этом путешествовать между странами можно без карантина.
- Полиция не будет специально контролировать людей, въезжающих из Литвы и Эстонии на личном транспорте.
- Спрос на анализы на Covid-19 в Centrala laboratorija вырос на 40%.
Другие события дня
- В Минске прошел женский марш: задержаны более 200 человек. Протесты продолжатся и завтра.
- За езду в пьяном виде и без прав мужчину оштрафовали на 1290 евро.
- Бегство российского активиста в Эстонию вызвало раздражение у властей России.
- С начала прошлого года с собой покончили три работника Госполиции. Двое - в этом году, один - в прошлом.
- На Кипсале прошла ярмарка Andelēmandelē GRAND.
- Умерла икона американского феминизма - судья Верховного суда Рут Гинзбург.
- В России за сутки выявили 6065 новых случаев коронавируса - это максимум за два месяца.
- Стоматолог удалял зубы пациентам, стоя на гироскутере. За это он попал в тюрьму на 12 лет.
- Проиграл в борьбе со сном и очнулся в канаве. На Таллиннском шоссе на повороте на Кадагу произошло серьезное столкновение трех автомобилей.
- "Я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать": Навальный рассказал о восстановлении после отравления.
Тем временем в мире звезд
- Стас Пьеха рассказал о наркотическом срыве: "Была передозировка, жуткая паническая атака"
- Дмитрий Шепелев рассказал о самых необычных слухах о самом себе. Например, Пугачева рассказала ему, что он любовник Максима Галкина.
- "Кинотавр-2020": главный приз получил фильм "Пугало".
- История банановой юбочки: экзотическая эротика и скрытая манипуляция против расизма.
Главное в спорте
- Все латвийские дуэты завершили выступления на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Александр Самойлов/Янис Шмединьш и Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс потерпели поражение в 1/8 финала.
- На трассе Бикерниеки прошел чемпионат мира по ралли-кроссу Neste World RX of Rīga.
- Из "Валмиеры" в Бундеслигу: лучший бомбардир "Вирслиги" сменил клуб.
- Александру Овечкину исполнилось 35 лет.
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