LTV: Возможно, Covid-19 заразились два сотрудника посольства России

Установленные правительством ограничения на путешествия и требования самоизоляции не относятся к аккредитованным в Латвии сотрудникам иностранных дипломатических представительств и членам их семей. Однако и они должны подчиняться правилам и в рамках возможного соблюдать самоизоляцию, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
"Дипломатический паспорт дает привилегии, однако он не гарантирует иммунитет ни от гриппа, ни от Covid", - отметил представитель МИД Янис Бекерис.
Он указал, что очень важно, чтобы у дипломатов была возможность перемещаться для оказания консульской помощи, однако к этой привилегии нужно относиться ответственно. Латвийские дипломаты ее соблюдают и соблюдать эпидемиологическую обстановку призываются и другие зарубежные дипломаты.
"Это ответственность каждого дипломата и руководителя представительства", - сказал Бекерис.
В распоряжение LTV попал видеоматериал, на котором виден человек, похожий на работающего в посольстве РФ в Латвии российского военного атташе, полковника Руслана Ушакова, посещающий автомойку в Риге.
Материал был снят 20 августа и всего за пару дней до этих событий Ушаков возвращается из поездки в Россию.
Видно, что российский военный атташе рекомендации для дипломатов о самоизоляции проигнорировал и после возвращения из России не только свободно находился в общественных местах, но и делал это без маски.
Констатирован ли Covid-19 у кого-то из работников посольства, ясный ответ получен не был.
"Мы можем сообщить, что не будем комментировать вопросы о здоровье и личной жизни находящихся за границей работников дипломатических миссий. По отношению к Латвии, в связи с пересечением границы с другими странами, дипломаты и члены их семей выполняют требования самоизоляции, как это регулируют правила Кабинета министров", - отметили в российском посольстве.
Упомянутые правила позволяют дипломатом не соблюдать ограничения и требования самоизоляции.
По неофициальной информации, Covid-19 могли заразиться два работника посольства России. Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) не раскрывает, работники какого посольства заболели.
"Да. В распоряжении SPKC есть информация о двух случаях заболевания, обнаружен и их источник. Глядя на последний этап времени, каждый третий случай - привозной, так было и в этом случае", - рассказала пресс-секретарь SPKC Илзе Арая.
Россия - одна из стран, которую из-за Covid-19 посещать не рекомендуется. С начала сентября в стране ежедневно открывается около 5000 новых случаев заболевания.
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