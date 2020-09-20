Британцев начнут штрафовать на 10 тысяч фунтов за нарушение самоизоляции

Власти Великобритании намерены серьезно повысить штрафы для тех, кто нарушает ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Со следующей недели размер взысканий будет достигать 10 тысяч фунтов, сообщает The Daily Telegraph.
Максимальный штраф будут выписывать тем, чьи анализы на Covid-19 оказались положительными, но они неоднократно отказывались соблюдать двухнедельный карантин. Такое же наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал предписание сотрудников программы "Тестировать и отслеживать" отправиться на самоизоляцию.
В пятницу, 18 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".
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