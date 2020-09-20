Вс, 20.09.2020
Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Британцев начнут штрафовать на 10 тысяч фунтов за нарушение самоизоляции

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

Власти Великобритании намерены серьезно повысить штрафы для тех, кто нарушает ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Со следующей недели размер взысканий будет достигать 10 тысяч фунтов, сообщает The Daily Telegraph.

Максимальный штраф будут выписывать тем, чьи анализы на Covid-19 оказались положительными, но они неоднократно отказывались соблюдать двухнедельный карантин. Такое же наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал предписание сотрудников программы "Тестировать и отслеживать" отправиться на самоизоляцию.

Минимальный же штраф для нарушителей составит одну тысячу фунтов (1,3 тысячи долларов), который будет увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил.

В пятницу, 18 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".

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