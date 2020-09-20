Британцев начнут штрафовать на 10 тысяч фунтов за нарушение самоизоляции

Максимальный штраф будут выписывать тем, чьи анализы на Covid-19 оказались положительными, но они неоднократно отказывались соблюдать двухнедельный карантин. Такое же наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал предписание сотрудников программы "Тестировать и отслеживать" отправиться на самоизоляцию.