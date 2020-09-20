За сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19, четверо заболевших госпитализированы

Всего с начала пандемии сделано 295 242 тестов. Заразились 1525 человек, выздоровели 1248, умерли 36.

На лечение в стационар за последние сутки помещены 4 человека с Covid-19. Всего стационарно лечение получают 12 пациентов, все они находятся в средне-тяжелом состоянии.