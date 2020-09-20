За сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19, четверо заболевших госпитализированы

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1933 теста на Covid-19, подтверждены 10 новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии сделано 295 242 тестов. Заразились 1525 человек, выздоровели 1248, умерли 36.
На лечение в стационар за последние сутки помещены 4 человека с Covid-19. Всего стационарно лечение получают 12 пациентов, все они находятся в средне-тяжелом состоянии.
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