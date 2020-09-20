Вс, 20.09.2020
Я боялся за свою жизнь и здоровье, поэтому уехал из России и сейчас нахожусь в Эстонии Александр Литреев, сбежавший из России в Эстонию активист
Александр Литреев, сбежавший из России в Эстонию активист

ВИДЕО ⟩ Нокаут за 17 секунд! Чимаев одержал третью победу подряд

Хамзат Чимаев

ФОТО: twitter.com/ufc

В ночь с 19 на 20 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178.

В основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, чтобы отправить соперника в нокаут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я в этом бизнесе уже очень давно, видел много великих бойцов, но этот парень особенный, никогда не видел ничего подобного", - заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Таким образом, Чимаев одержал три победы в октагоне за 66 дней. Это рекорд UFC! Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало Джонни Уокеру. Поражает также статистика ударов Чимаева в UFC - 196:2. В двух последних поединках он не пропустил ни одного удара.

Свой первый бой в UFC Чимаев провёл 15 июля, тогда он во втором раунде удушающим приёмом победил Джона Филиппса. Десять дней спустя он за три минуты справился с Ризом Макки. Ожидается, что следующим соперником Чимаева станет Демиан Майа.

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