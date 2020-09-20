ВИДЕО ⟩ Нокаут за 17 секунд! Чимаев одержал третью победу подряд

В основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, чтобы отправить соперника в нокаут.

"Я в этом бизнесе уже очень давно, видел много великих бойцов, но этот парень особенный, никогда не видел ничего подобного", - заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Таким образом, Чимаев одержал три победы в октагоне за 66 дней. Это рекорд UFC! Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало Джонни Уокеру. Поражает также статистика ударов Чимаева в UFC - 196:2. В двух последних поединках он не пропустил ни одного удара.

Свой первый бой в UFC Чимаев провёл 15 июля, тогда он во втором раунде удушающим приёмом победил Джона Филиппса. Десять дней спустя он за три минуты справился с Ризом Макки. Ожидается, что следующим соперником Чимаева станет Демиан Майа.